M. Takım Teknik Direktörü Montella, Türk vatandaşlığı bekliyor

A MİLLİ TAKIM İÇİN HEDEFLERİN ALTINI ÇİZİYOR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerinde en iyi şekilde hazırlandıklarını ve zorlu bir yolculuğa çıktıklarını herkesin bildiğini ifade ediyor. İtalyan hoca, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” diyor. Sözleşmesinin uzatılması sürecinde gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili Montella, “Hala teklif edilmesini bekliyorum” şeklinde konuşuyor. Futbolcularla olan bağını da gülümseyerek, “Belki de Türk kanına sahibimdir” sözleriyle örnekliyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde soruları yanıtlayan Montella, rakipleri değerlendiriyor, milli takımın hedeflerini ve futbolcuların durumunu aktarıyor. Röportaja Türkçe olarak “İyi akşamlar” diyerek başlanıyor.

DÜNYA KUPASI’NA KATILMA HEDEFİ

Dünya Kupası’na katılma hedefinin altını çizen Montella, “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz” diyor. Türkiye’deki herkesin “Dünya Kupası’na mutlaka katılmalıyız” yorumlarının bir baskı oluşturup oluşturmadığıyla ilgili de, “Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız. Bunu çok istiyoruz ve bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” açıklamasında bulunuyor. A Milli Takım’ın hedeflerinin her zaman büyük olması gerektiğinin altını çizen Montella, Dünya Kupası’na direkt katılım hedefini de normal karşıladığını belirtiyor.

ADIM ADIM İLERLEME FELSEFESİ

Organizasyona direkt katılım için aceleci olmamaları gerektiğinin de altını çizen Montella, “Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek. Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Adım adım ilerleme felsefesiyle istediğimiz hedefleri tutturmaya çalışacağız. Özellikle direkt gidersek benim açımdan mental olarak daha iyi olacağını düşünüyorum. Şaka bir yana hepimiz Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz” diyor.

A Milli Takım oyuncularıyla iyi bir bağ kuran Vincenzo Montella, bunun sebebinin iyi bir aile ortamı oluşmasına bağlayarak, “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum. Kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor ve bunu görmek beni mutlu ediyor. Belki de Türk kanına sahip de olabilirim. Gerçekten sıcak bir ilişkimiz var. Bütün futbolcularla her seferinde bire bir görüşmeye çalışıyorum. Modern futbolda ilişkiler çok daha önem kazandı ve bazı konulardan çok daha önce geliyor. Herkesle yakın temasta olmaya çalışıyorum” diyor.

VATANDAŞLIK TEKLİFİ BEKLİYOR

Montella, sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığıyla ilgili olarak “Hala teklif edilmesini bekliyorum” diyor. Osimhen, Jhon Duran, Orkun Kökçü gibi oyuncuların Türkiye’ye gelmesinin, Avrupa’daki birçok futbolcunun da dikkatini Türkiye’ye çevirmesini sağladığını belirtiyor. “Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu. Süper Lig’in diğer futbolcuların gözünde albenisinin arttığını da düşünüyorum” şeklinde ifadelerini tamamlıyor.