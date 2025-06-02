M. Uçum’dan ‘Yüzde 50+1’ Açıklaması

MEHMET UÇUM’UN DEMOKRASİ HUKUKU NOTLARI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, X hesabında “Demokrasi hukuku notları (7)” başlıklı bir yazı paylaştı. Uçum, “Demokratik kazanımları koruyarak değişim; değişim zamanlarında yurtsever demokrasinin temel gücü olan halkın demokratik birikimlerini korumak demektir. İşte Türkiye’de halkın iki oy hakkının ve yüzde 50+1 kuralının korunması demokratik birikimin gereğidir” ifadelerini kullandı. Üzerinde durduğu 8 maddeyi sıralayarak, “Demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki güvence sağlayan normlara göre işlediğinde tam bağımsızlık hukuksal olarak hayata geçer” dedi.

DEMOKRASİ HUKUKU TARTIŞMALARI

Uçum, sosyal medya paylaşımında şu sözleri aktardı: “Demokrasi hukukunun ilkeleri bahsini tamamlamıştık. Şimdi ise demokrasiye ilişkin kavramsal çerçeveyi ve yurtsever demokrasinin niteliklerini ele alarak demokrasi hukuku notlarını bitiriyoruz.” Demokrasi üzerine pek çok tartışma olduğunu belirten Uçum, bu kapsamdaki konuları şöyle sıraladı: “demokrasi (halk iradesine dayanan yönetim), demokrasinin uygulama biçimleri (doğrudan, yarı-doğrudan, temsili demokrasi), demokrasinin hükümet modelleri (başkanlık, yarı-başkanlık, parlamenter demokrasi), demokrasinin türleri (liberal, muhafazakar, ulusal, sosyal, yurtsever, sosyalist, egemen demokrasi), demokrasinin alanları (siyasal, ekonomik, kültürel demokrasi) ve yer esaslı demokrasi.” Uçum, özgün yaklaşımların günümüzde demokrasi tartışmasını genel ve nötr bir hukuk tartışmasına dönüştürdüğünü söylüyor.

YURTSEVER DEMOKRASİNİN NİTELİKLERİ

Uçum yurtsever demokrasinin temel niteliklerini 8 maddede özetliyor:

1) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir cumhuriyette milli egemenliğin bütünlüğü sağlanmalı. Bunun için milli egemenliğin yanında bürokratik egemenlik olmamalı.

2) Vesayetsiz demokrasi, milli egemenliği güvence altına alıyor. Demokratik irade üzerinde hiçbir makam olmamalıdır.

3) Kuvvetlerin egemenlik üzerinde fonksiyonel bir rolü olmalıdır. Kuvvetler ayrılığı, kurumsal değil, milli egemenliğin işlevidir.

4) Başkanlık modeli, yurtsever demokrasiye en uygun hükümet modelidir. Halk tarafından seçilen başkan, hem devlet başkanı hem de halkın başkanıdır.

5) Milli hukukun üstünlüğü, yurtsever demokrasinin pozitif hukuk niteliği olarak tanımlanıyor.

6) Milli yargı, yurtsever demokrasinin yargısal niteliğini belirliyor.

7) Demokratik kazanımları korumak, halkın demokratik birikimlerini korumak demektir.

8) Tam bağımsızlık, yurtsever demokrasinin temeli olmalıdır ve iç dış güç savaşlarına izin verilmemelidir.

Uçum, “Sonuç olarak demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki güvence sağlayan normlara göre işlediğinde tam bağımsızlık hukuksal olarak hayata geçer” diyerek konuyu özetliyor.