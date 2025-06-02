Maaşlar 4 Haziran’da yatarak açıklandı

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARININ AKIBETİ

Kurban Bayramı’na yaklaşılırken, milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarının durumu heyecanla bekleniyor. Bayram öncesi maaşların yatırılıp yatırılmayacağı soruları gündemde yer alırken, bu tartışmaya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son noktayı koydu.

MAAŞ ÖDEMELERİ HIZLANDI

SGK, maaşların daha önce belirlenen tarihten erkene alındığını açıkladı. Kurum tarafından yapılan duyuruda, “Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Bu karar, bayram öncesi emeklilerin yüzünü güldürecek gibi duruyor.