Maaşsız Çalışanlar Tatili Mahvoldu

OTELDE ÇALIŞANLARIN SIKINTISI

Değirmendere Mahallesi’nde yaklaşık olarak 60 bin metrekarelik bir alana yayılmış otelde, yaklaşık 130 çalışanın maaşlarını alamadığı iddia ediliyor. 130 işçi, önceki gün topluca işi bıraktı ve otelin bahçesinde bir araya gelerek maaşlarının ödenmesini talep ettiler. Bu süre zarfında çalışanlar ile yöneticiler arasında gerginlik yaşanırken, olaya müdahale etmek amacıyla polis ekipleri tesise yönlendirildi.

MÜŞTERİLERIN MAĞDURİYETİ

Otelin suyu kesildiği, klimaların çalışmadığı ve yemek ile temizlik gibi hizmetlerin verilemediği öğrenildi. Bu nedenle otelde konaklayan pek çok müşteri, tatillerini yarıda kesmek zorunda kaldı. Çıkış yapmak isteyen misafirler, resepsiyonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşteriler, mağduriyetlerini dile getirerek para iadesi talep etti. Ancak, ekonomik kriz içerisinde olduklarını öne süren otel yönetiminin, bu taleplere yanıt olarak ileri bir tarihe gün verdiği öğrenildi.

ÇALIŞANLAR HUKUKİ YOLU SEÇİYOR

Maaşlarını alamayan otel personelinin, yaşanan sıkıntılara karşı haklarını aramak için mahkemeye başvurmayı planladığı bildirildi. Çalışanlar, bu konuda gerekli adımları atma kararlılığında olduklarını belirtirken, otelin mevcut durumu ve yönetim açısında belirsizlikler devam ediyor.

