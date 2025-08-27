Maaşsız Otel Çalışanları İsyan Etti

ÇALIŞANLAR MAAŞLARINI ALAMADI

Değirmendere Mahallesi’nde bulunan otelde yaklaşık 130 çalışanın maaş ödemelerini almadığı iddia ediliyor. Toplu halde iş bırakan bu işçiler, önceki gün otelin bahçesinde bir araya gelerek maaşlarının ödenmesini talep etti. Bu gergin atmosferde, otel yönetimi ve çalışanlar arasında çatışmalar yaşandı, ardından tesise polis ekipleri çağrıldı.

MÜŞTERİLER TATİLLERİNİ BIRAKTI

Otelin yaşadığı sorunlar nedeniyle, sular kesildi, klimalar çalışmadı ve yemek ile temizlik hizmetleri verilmedi. Bu durum, otelde konaklayan müşterilerin tatillerini yarıda bırakmalarına neden oldu.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Çalışmaların durmasından dolayı, otelden çıkış yapmak isteyen müşteriler resepsiyon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşterilerin, mağduriyetlerini dile getirerek para iadesi talep etmeleri üzerine, otel yöneticileri ekonomik kriz bahanesiyle ileri bir tarihe gün vererek çözüm sunmaya çalıştı. Maaşlarını alamayan çalışanların ise haklarını mahkemelerde aramaya hazırlandığı bildiriliyor.