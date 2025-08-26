Maç yayın maliyeti yüzde 550 yükseldi

FUTBOL MAÇLARINA İLGİ ARTIYOR

Türkiye’de liglerin başlamasıyla birlikte futbol maçlarına olan ilgi artış gösterdi. Ancak liglerin üçüncü haftası geride kalmasına rağmen, taraftarların yoğun olarak maç seyrettikleri mekanlarda birçok işletme yayın olanağından mahrum kaldı. Bunun ana nedeni, artan yayın maliyetleri oluyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ENDİŞELİ

Mekanlara 2,6 milyon liraya kadar ödeme çıkarıldığı iddia edilen yayıncı kuruluşa yönelik tepkiler artış gösteriyor. Önceki yayın hakları fiyatlarının 400 bin lira seviyelerinden 2,6 milyon liraya yükselmesi, yüzde 550 artış anlamına geliyor. İşletmeciler, dükkan kiraları kadar yayın hakkı ücreti talep edildiğini belirtiyor. Bu yüksek maliyetin müşterilere yansıyacağını ve futbol ekonomisine büyük darbe vuracağını ifade ediyor. Beyoğlu, Beşiktaş ve Kadıköy’deki sektör temsilcileri, yayıncılık krizine dair değerlendirmelerde bulundu. Eleştiriler üzerine ulaşılan BeIN Sports’tan ise henüz bir yanıt alınamadı.

YAYIN ÜCRETLERİ KİRA DERECESİNDE

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) Başkanı Aydın Ali Kalaycı, ligin bitmesine 31 hafta kaldığını hatırlatıp, 1,2 milyon liralık ücretin haftalara bölündüğünde yaklaşık 39 bin lira yayın gideri çıktığını belirtti. Yayın fiyatlarının 400 bin liradan 2,6 milyon liraya kadar yükseldiğini iddia eden Kalaycı, kiraların 80 bin lira civarında olduğunu ve yayın hakkının neredeyse kiranın iki katı kadar olduğunu ifade etti. Fiyat artışları nedeniyle Nevizade’deki 50 işletmeden yalnızca 10’unun yayın hakkını alabileceğini aktardı.

MAÇLARIN İZLENMESİNDEN ENDİŞE

Türkiye’de Anadolu takımlarının maçlarının mekanlarda gösterilmediğini vurgulayan Kalaycı, en çok Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin izlendiğinin altını çizdi. Diğer takımların maçlarına ise rağbet olmadığını belirtti. Bu nedenle derbi maçların yayın ücretlerinin çok daha yüksek olduğunu ifade etti. BEYDER Başkanı Kalaycı, yayıncı kuruluşun resmi bir tarife belirlemediğini, bu sebeple devletin konuya müdahil olması gerektiğini belirtti. Anadolu’daki dar gelirli ailelerin bu fiyatlarla maç izleyemeyeceğine dikkat çekti ve Nevizade’ye taraftarın uğramadığını, mekanların boş kaldığını söyledi. Kafeteryalarda 30 lira olan çayın maç günlerinde 100 liraya kadar çıkabileceğini, bunun da futbol ekonomisine zarar vereceğini belirtti.