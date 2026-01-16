Machado, Trump’a Nobel Barış Ödülü Sundu

machado-trump-a-nobel-baris-odulu-sundu

Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına yönelik kısa bir açıklama yaptı. Görüşmesi sırasında, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a takdim ettiğini belirtti, ancak Trump’ın bu ödülü kabul edip etmediğiyle ilgili bir yorumda bulunmadı.

TRUMP’TAN DEĞERLENDİRME

Trump, Machado ile yaptığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, muhalif liderle oldukça olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini vurguladı. Machado’nun kendisine Nobel Barış Ödülü’nü sunduğunu aktaran Trump, bunun karşılıklı saygıya dayalı olarak yapılan “çok güzel bir jest” olduğunu ifade etti.

MAACHADO’NUN SAYGINLIĞI YETERSİZ

Trump, daha önceki açıklamalarında, “Machado’nun Venezuela’da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı” çıkışında bulunarak, bu nedenle mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile hükümetiyle işbirliği yapacaklarını dile getirmişti.

AMERİKAN BASINI TEPKİ GÖSTERDİ

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Trump’ın Machado’nun ödülü kabul etmesine ve ödülün kendisine ait olduğu görüşünü ifade etmemesine öfke duyduğu belirtiliyor. Machado, Nikolas Maduro’nun kaçırılmasının ardından ödülü Trump ile paylaşmak istediğini dile getirmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Ünlülere Yönelik Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonu

Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor; en az 5 yeni gözaltı gerçekleşti. Eski futbolcu Ümit Karan dahil 18 kişi adliyeye sevk edildi. İki gözaltı oyuncu Melis Sabah ve Çağla Boz.
Gündem

Mihriban Yılmaz Cinayetinde Şok Edici Gelişmeler

İzmir'de 29 Aralık'tan beri kayıp olan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cinayet kurbanı olduğu belirlendi ve olayla ilgili dehşet verici detaylar ortaya çıktı.
Gündem

Otopark Ücretleri Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor

Özel hastanelerde otopark ücretleri 400 TL'den başlaması, hasta yakınları arasında büyük tepkilere yol açtı. Tüketici hakem heyeti, otoparkların ücretsiz olması gerektiğini belirtti.
Gündem

Galatasaray Hakan Çalhanoğlu İçin Olumsuz Cevap Aldı

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde yaptığı 15 milyon euro teklifini Inter tarafından yetersiz bulundu. Kulüp, milli oyuncu için 20-25 milyon euro aralığında bir fiyat belirledi.
Gündem

İran’dan ABD’ye Uyarı: Saldırıya Karşılık Vereceğiz

BM Güvenlik Konseyi, İran'daki protestoları ele almak için acil toplandı. İran temsilcisi, ABD'nin insani mazeretler sunarak askeri müdahaleyi meşrulaştırdığını iddia etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.