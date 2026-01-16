Machado, Trump’a Nobel Barış Ödülü Sundu

Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına yönelik kısa bir açıklama yaptı. Görüşmesi sırasında, Nobel Barış Ödülü’nü Trump’a takdim ettiğini belirtti, ancak Trump’ın bu ödülü kabul edip etmediğiyle ilgili bir yorumda bulunmadı.

TRUMP’TAN DEĞERLENDİRME

Trump, Machado ile yaptığı görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, muhalif liderle oldukça olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini vurguladı. Machado’nun kendisine Nobel Barış Ödülü’nü sunduğunu aktaran Trump, bunun karşılıklı saygıya dayalı olarak yapılan “çok güzel bir jest” olduğunu ifade etti.

MAACHADO’NUN SAYGINLIĞI YETERSİZ

Trump, daha önceki açıklamalarında, “Machado’nun Venezuela’da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı” çıkışında bulunarak, bu nedenle mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile hükümetiyle işbirliği yapacaklarını dile getirmişti.

AMERİKAN BASINI TEPKİ GÖSTERDİ

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Trump’ın Machado’nun ödülü kabul etmesine ve ödülün kendisine ait olduğu görüşünü ifade etmemesine öfke duyduğu belirtiliyor. Machado, Nikolas Maduro’nun kaçırılmasının ardından ödülü Trump ile paylaşmak istediğini dile getirmişti.