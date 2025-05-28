Macron Çifti El Ele Uçaktan İndi!

MACRON ÇİFTİNDEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Güneydoğu Asya turunun Endonezya etabında uçağın merdivenlerinden kol kola inerek dikkat çekti. Bu anlar, özellikle Vietnam ziyaretleri sırasında sosyal medyada gündem olan ‘tokat’ görüntülerinin ardından gündeme geldi.

TOKAT GÖRÜNTÜLERİNE REAKSİYON

Vietnam’ın Hanoi kentinde çekilen ve hızla dünya gündemine oturan videoda, First Lady Brigitte Macron’un eşi Emmanuel Macron’un yüzüne dokunduğu dikkat çekmişti. Bu görüntüler, çiftin ilişkisi hakkında çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu. Elysee Sarayı, olayın sadece çift arasında şakalaşma olduğunu ifade etti.

ENDONEZYA’DA RESMİ ZİYARET

Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya resmi ziyaret gerçekleştiren çift, bu kez uçağın merdivenlerinden inerken kol kola ve gülümseyerek poz verdi. Cumhurbaşkanı Macron, Endonezya ziyareti çerçevesinde Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyor.