Macron: Gazze Konusunda Tutarlı Olmalıyız

MACRON’UN AVRUPA ÜLKELERİNE YAPTIĞI ÇAĞRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada Avrupa ülkelerini hedef aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın acilen ateşkese kavuşması gerektiğini vurgulayan Macron, Avrupalılara yöneltilen Ukrayna ve Gazze konusundaki çifte standardı eleştiren açıklamalar yaptı. Macron, “Gazze’de kabul edilemez insani duruma hep birlikte çözüm bulmak için koordineli şekilde hareket etmeliyiz.” şeklinde konuştu.

GAZZE’YE SUSMAK, UKRAYNA’DAKİ TUTUMU GEÇERSİZ KILIYOR

İnsanoğlunun büyük bir kesiminin Avrupalıların Ukrayna’daki tutumlarına karşı Gazze konusunda sessiz kalmalarını anlamadığını belirten Macron, şöyle devam etti: “Onlar bize şunu söylüyor: ‘Siz garipsiniz. (Ukrayna’nın) toprak bütünlüğü saldırıya uğradığında hayatımızın tehlikede olduğunu söylüyorsunuz ama (Gazze’de) bir katliam yaşandığında gözlerinizi kapatıyorsunuz. Gazze’ye sessiz kalırsak Ukrayna’da ne yaptığımızı kimseye anlatamayız.”

TUTARLI POLİTİKA VE KOORDİNASYON ÇAĞRISI

Bu konuların tutarlı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan Macron, Avrupalıların güvenlikleri için birlikte hareket etmesini ve uyuşturucu ticareti, düzensiz göç ve haksız rekabetle mücadele için adımlar atılmasını istedi. 700 milyon kişilik Avrupa pazarının ABD pazarından daha büyük olduğunu belirten Macron, kıtadaki ekonomik entegrasyonun ileri taşınması ve ABD tarifelerine karşı koordineli hareket edilmesi beklentisini dile getirdi. Avrupa’nın farklı güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğu gerçeğini göz önüne aldığında, günün birlik içinde hareket edilmesi gereken bir zaman olduğunu ifade etti.

Ateşkes İhtiyacı VE DEMOKRASİ UYARISI

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, ateşkesin sağlanması için Gönüllüler Koalisyonu’nun kurulmasının önemine dikkat çekti. “Bu son saatler, Rusya’nın ateşkes istemediğini gösterdi. Eğer Avrupalıların ve Amerikalıların ciddi baskısı olmazsa, ateşkes birdenbire olmayacak.” diyen Macron, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış sağlanmasının gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca, Avrupa kıtasında seçim dönemlerinde dış müdahalelere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Demokrasilerimizi sarsan tehditlerle karşı karşıyayız.” ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında da bir barış anlaşmasının imzalanmasını beklediklerini aktardı.