Macron: Gazze’nin İşgali, İsrail’e Asla Zafer Getirmeyecek

NETANYAHU’YA YANIT MEKTUBU GÖNDERİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu ay içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’na Yahudi karşıtlığının yayılmasına dair gönderdiği mektuba yanıt verdi. Mektubunda Macron, Netanyahu’nun 17 Ağustos tarihli mektubunun kendisine ulaştığını belirtti. Macron, Netanyahu’nun mektubunu kamuoyuna açıklamadan önce kendisiyle paylaşmadığını hatırlatarak, “Cevabım da tartışmalarımızın şeffaflığı için kamuoyuyla paylaşılacak, ancak şahsen sizi haberdar etmek istedim ve sizin bunu okumanızı bekliyorum. Bu, nezaketin temeli.” ifadelerini kullandı.

YAHUDİ KARŞITLIĞI İLE MÜCADELE SÜREKLİ BİR GAYRETİ GEREKTİRİR

Macron, “Yahudi karşıtlığıyla mücadele araçsallaştırılamaz ve İsrail ile Fransa arasında bir anlaşmazlığı besleyemez.” diyerek, bu konuda sıkı bir duruş sergilediğini vurguladı. Göreve geldiği günden bu yana Yahudi vatandaşlarını korumanın öncelikleri arasında olduğunu ifade eden Macron, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının Fransa’nın ulusal birliğini ve vatandaşlarının güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Macron ayrıca, yükseköğretimde Yahudi karşıtlığı ile ilgili yasaların çıkarılmasını ve 15 bin polisin Yahudi toplumuna yönelik güvenliği sağlamak için görevlendirildiğini vurguladı.

EYLEMSİZLİK SUÇLAMALARINI REDDEDİ

Macron, Netanyahu’nun kendisini Yahudi karşıtlığı ile ilgili eylemsizlikle suçlaması üzerine, “Tüm gücümüzle mücadele ettiğimiz bu bela konusunda eylemsizlik suçlamaları kabul edilemez ve Fransa’nın tamamına yönelik bir saygısızlıktır.” şeklinde yanıt verdi. Fransa’daki Yahudi karşıtlığını kendi kararlarına bağlamanın yanlış olduğunu savunan Macron, aşırı sağın bu durumu uzun bir süre beslediğini belirtti. Macron, “Her türlü Yahudi karşıtlığı, Cumhuriyet ve evrensel değerlere ihanetidir.” diyerek, Holokost Anma İttifakı’nın tanımının İsrail’in Gazze’de izlediği politikaları aklamayacağını dile getirdi.

GAZZE’DEKİ İNSANİ FELAKETE DİKKAT ÇEKTİ

Macron, kalıcı barışın ancak bağımsız bir Filistin devleti ile sağlanabileceğini değerlendirdi. Gazze’deki insani sorunun hiçbir şart altında savunulamayacağını vurgulayan Macron, “Filistin devleti, Hamas’ın sonu olmalı.” diyerek, sorunun çözüm yollarını değerlendirdi. Kıtlık ve şiddet nedeniyle Gazze’den göçlerin uluslararası güvenliği tehdit edebileceğine işaret eden Macron, “Bu tür durumlar, İsrail’in daha fazla dışlanmasına neden olur.” dedi. Netanyahu’yu, “Gazze’deki ölümcül ve yasa dışı sürekli savaş çıkmazından çıkmaya” çağıran Macron, Batı Şeria’daki toprak gaspına son verilmesi gerektiğini belirtti.