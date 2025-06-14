Macron: İran saldırırsa, İsrail’e destek verebiliriz

MACRON’DAN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te düzenlenen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” başlıklı konferansta, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili Fransa’nın herhangi bir katkısı olmadığını açıkladı. Macron, taraflara itidal çağrısında bulunarak İran’ı, nükleer konudaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgenin genel istikrarsızlaşmasında büyük bir sorumluluğa sahip olmakla suçladı.

İRAN’IN NÜKLEER TEHDİDİ

Tahran hükümetinin “nükleer silah için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyeti” sürdürdüğünü belirten Macron, “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit” dedi. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının büyük ihtimalle süreceğini vurgulayan Macron, şunları ekledi: “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail İran tarafından bir misilleme ile saldırıya uğrarsa, Fransa kendi imkanları dahilinde ve böyle bir duruma uygun olması halinde İsrail’in korunmasına yönelik operasyonlara katılabilir. Ancak, başka bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum.”

Emmanuel Macron, her ihtimale açık olduklarını vurguladı ve “Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşıyacak olursa, tahmin edemeyeceğimiz sonuçları olan bir duruma girebiliriz” şeklinde konuştu. İsrail’in kendisini savunma hakkının nerede sona erdiğine dair Macron, “(İsrail’e) Desteğimiz, koşulsuz ve sınırsız bir destek değil” ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL BARİŞ İÇİN GELECEK PLANLARI

Bölgedeki gerilimin, uluslararası kamuoyunu Gazze’de bir ateşkes sağlanması konusundan uzaklaştırmaması gerektiğine dikkat çeken Macron, insani yardımların engellenmesinin haklı bir tarafı olmadığını kaydetti. Ayrıca, Orta Doğu’daki kötüleşen durumun, iki devletli çözüm çabalarını sorgulatmaması gerektiğini belirtti. “Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar” diyen Macron, gelecek hafta Birleşmiş Milletler nezdinde planlanan Filistin devletine ilişkin konferansın lojistik ve güvenlik nedenleriyle ertelendiğini bildirdi. Macron, “Amaç, İsrail’in varlığını ve güvenliğini tanıyan silahsızlandırılmış bir Filistin devleti” diye ekledi. Gazze Şeridi’nin İsrail tarafından kalıcı işgaline karşı olduklarını da ifade eden Macron, Tel Aviv hükümetinin bölgede ateşkes sağlanmasının çıkarına olduğunu savundu.