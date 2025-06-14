Macron: İran Saldırırsa İsrail’i Destekleriz

FRANSA CUMHURBAŞKANI’NDAN İRAN VE İSRAİL YORUMLARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te düzenlenen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” isimli konferansta yaptığı açıklamalarda, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili Fransa’nın herhangi bir katkısının olmadığını dile getirdi. Taraflara itidal çağrısı yapan Macron, İran’ı uluslararası kamuoyuna karşı nükleer konudaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı ve bölgenin istikrarsızlaşması konusunda İran’ın ağır bir sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

İRAN’IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLDUĞU BİR DÜNYADA YAŞAYAMAYIZ

Macron, Tahran yönetiminin “nükleer silah için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirmeyi sürdürdüğünü” değerlendirerek, “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu durum varoluşsal bir tehdit ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit.” şeklinde belirtti. İsrail’in İran’a karşı düzenlediği saldırıların muhtemelen devam edeceğine işaret eden Macron, “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İran, İsrail’e saldırırsa, Fransa sahip olduğu imkanları kullanarak ve böyle bir duruma uygun olması durumunda İsrail’in korunmasına yönelik operasyonlara katılabilir. Aksi taktirde, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum.” dedi.

KOŞULSUZ VE SINIRSIZ BİR DESTEK DEĞİL

Emmanuel Macron, her ihtimale karşı hazırlandıklarını vurgulayarak, “Eğer İsrail, İran topraklarındaki operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşırsa, o zaman bugün kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçlarla karşılaşabiliriz.” diye konuştu. Macron, İsrail’in “müdafaa etme hakkının” kapsamını değerlendirirken, “(İsrail’e) Desteğimiz, koşulsuz ve sınırsız bir destek değil.” dedi.

FİLİSTİN DEVLETİNE TANIMA KONUSUNDA KARARLILIĞIMIZ VAR

Macron, bölgedeki gerilimin uluslararası kamuoyunu, Gazze’de ateşkes sağlanması konusundan uzaklaştırmaması gerektiğini vurguladı. Bölgeye giden insani yardımın engellenmesinin haklı bir tarafı olmadığını belirten Macron, Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinin, iki devletli çözüm konusundaki kararlılıklarını sorgulatmaması gerektiğini ifade ederek, “Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar.” dedi. Lojistik ve güvenlik nedenleri dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Filistin devletine ilişkin yapılması beklenen konferansın ileri bir tarihe ertelendiğini de duyuran Macron, “Amaç, İsrail’in varlığını ve güvenliğini tanıyan silahsızlandırılmış bir Filistin devleti.” sözlerini ekledi. Emmanuel Macron, Gazze Şeridi’nin İsrail tarafından kalıcı olarak işgal edilmesine karşı olduklarını belirterek, Tel Aviv hükümetinin bölgede ateşkes sağlamasının çıkarına olduğunu savundu.