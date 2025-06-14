Macron: İRAN Saldırırsa, İsrail’i Korumaya Katılabiliriz

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON’UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te düzenlenen “İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik” konferansında önemli açıklamalar yaptı. Macron, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında Fransa’nın herhangi bir katkısının olmadığını vurguladı. Taraflara itidal çağrısında bulunan Macron, İran’ı nükleer konudaki uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bölgedeki istikrarsızlıktan dolayı ağır bir sorumluluğu olduğu konusunda eleştirdi.

İRAN’IN NÜKLEER TEHDİDİ

Macron, Tahran hükümetinin “nükleer silah için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyetleri” yürüttüğünü belirterek, “İran’ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünyada yaşayamayız. Bu varoluşsal ve hepimizin güvenliğine yönelik bir tehdit.” dedi. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının muhtemel olarak devam edeceğini dile getiren Macron, “İsrail’in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İsrail İran tarafından misilleme olarak saldırıya uğrarsa, Fransa sahip olduğu imkanlar dahilinde ve böyle bir duruma müsait olması durumunda İsrail’in korunmasına ve savunmasına yönelik operasyonlara katılabilir. Aksi halde, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum.” şeklinde konuştu.

KOŞULSUZ DESTEK KAVRAMI

Macron, her ihtimale karşı hazırlandıklarını belirterek, “Eğer İsrail, İran topraklarında operasyonlarını belirtilen hedeflerin ötesine taşıyacak olursa, bugün hiç kimsenin tahmin edemeyeceği sonuçları olan bir durumun içinde oluruz.” ifadesini kullandı. İsrail’in kendini “müdafaa etme hakkının” nerede bittiği konusunda, “Desteğimiz, koşulsuz ve sınırsız bir destek değil.” değerlendirmesini yaptı.

Bölgedeki gerilimin uluslararası kamuoyunu Gazze’de ateşkes sağlanması konusundan uzaklaştırmaması gerektiğini söyleyen Macron, insani yardımın engellenmesinin haklı bir tarafının olmadığını ifade etti. Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinin, iki devletli çözüm konusundaki kararlılıklarını sorgulatamayacağını belirten Macron, “Filistin devletini tanıma konusunda kararlı olduğumu söyledim ve bu egemen bir karar.” diye konuştu. Ayrıca, lojistik ve güvenlik nedenleriyle Birleşmiş Milletler nezdinde yapılması planlanan Filistin devletine ilişkin konferansın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Macron, “Amaç, İsrail’in varlığını ve güvenliğini tanıyan silahsızlandırılmış bir Filistin devleti.” ifadelerini kullandı. Gazze Şeridi’nin İsrail tarafından kalıcı olarak işgal edilmesine karşı olduklarını vurgulayan Macron, Tel Aviv hükümetinin bölgede ateşkes sağlanmasını kabul etmesinin çıkarına olduğunu savundu.