Macron, Putin ile Görüşme Sonrası Trump’ı Aradı

MACRON’DAN TRUMP’A TELEFON GÖRÜŞMESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir grup Avrupalı liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ı aradığını belirtti. Macron, “Sizi beklettiğim için özür dilerim. Başkan Putin’le yaptığı görüşmenin ardından Başkan Trump ve bazı Avrupalı meslektaşlarımla yaptığım görüşme nedeniyle meşguldüm” şeklinde konuştu. Görüşmeye dair detay paylaşmayan Macron, açıklamalarıyla dikkat çekti.

Pazartesi günü sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki liderin görüşmesi iki saatten fazla sürdü. Putin, bu görüşmeyi “bilgilendirici, samimi ve çok faydalı” olarak değerlendirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlamasına ABD’nin dahil olmasından ötürü Trump’a teşekkür etti. Ayrıca Putin, Rusya’nın Ukrain ile olası bir ateşkesi de kapsayan bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Trump, bu telefon görüşmesinin çok olumlu bir şekilde geçtiğini vurguladı. Ukrayna ile Rusya’nın derhal ateşkes ve çatışmaların çözümü için müzakerelere başlaması gerektiğini dile getirdi ve ateşkes şartlarının yalnızca her iki tarafın birlikte tartışabileceğini belirtti.