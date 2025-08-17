Macron: Rusya Karşısında Zayıflık Gösterilmemeli

UKRAYNA BARIŞ ANLAŞMASI İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME

Ukrayna’da kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmayı hedefleyen “Gönüllüler Koalisyonu” üyesi ülkelerin liderleri, yarın Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek önemli toplantı öncesinde görüntülü konferans yaptı. Bu toplantıya Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky de katılacak.

BASIN AÇIKLAMALARI YAPILDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu önemli görüşmelere İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği liderlerinin de katıldığını belirtti. Elysee Sarayı’nda basına açıklamalarda bulunan Macron, “Bu (Rusya-Ukrayna arasındaki) çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa’nın güvenliği için de önemli bir an” dedi. Ayrıca, koalisyon üyesi Avrupa ülkeleriyle Japonya ve Kanada gibi dış müttefiklerin yarın ABD’de yapılacak toplantıya ilişkin konuları ele aldıklarını açıkladı.

AMAÇ, ULUSLARARASI DÜZENİN KORUNMASI

Macron, müttefik güçlerin cephe hattında değil, destekleyici bir unsur olarak yer alacağını ifade etti. “Sonuçta yarınki arzumuz Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak, kimlerin barışın ve uluslararası hukukun yanında olduğunu yeniden teyit etmek. Her şeyden önemlisi, uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını ve ortak güvenliğimizin nasıl sağlanacağını göstermektir çünkü Avrupalıların ve Fransızların güvenliği söz konusudur” diye ekledi.

ZAYIFLIK GÖSTERİLMEMELİ

Macron ayrıca, “Hiçbir ülke, kalan toprakları için güvenlik garantileri verilmeden toprak kaybını kabul etmez” dedi. “Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi halinde gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlanmış olur. Eğer bugün zayıf olursak, yarın ağır bir bedel öderiz. Avrupa özgür ve bağımsız olmak istiyorsa, korkulan ve güçlü bir kıta olmalıdır” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, muhtemel toprak alışverişi konusunu da gündeme getirerek, güvenlik garantileri verilmeden toprak kaybının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

ATEŞKES İÇİN BASKI ARTIRILMALI

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya açıklamasında, Ukrayna’da ateşkes sağlanamaması durumunda Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Costa, Ukrayna’da sürdürülebilir bir barış tesis edilmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, “Eğer bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamazsa AB ve ABD, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalıdır. Ukrayna’nın barış koşullarını belirleme konusundaki haklarına saygı gösterilmelidir” dedi. Ayrıca, AB’nin, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.