Macron, Şara’yı Paris’te Ağırladı

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE TARİHİ ADIM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye ile uzun zamandır kesintide olan diplomatik ilişkilerde önemli bir gelişmeye imza atarak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı Paris’teki Elysee Sarayı’nda ağırladı. Bu görüşme, Fransa ile Suriye arasındaki en üst düzey resmi temas olarak dikkat çekiyor.

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de katıldığı toplantıda, taraflar arasında Ortadoğu’daki istikrarsızlık, Suriye’nin yeniden inşa süreci, mülteci krizi ve bölgesel güvenlik gibi önemli konular görüşüldü.

ŞARA: “FRANSA’DAN YAPICI ROL BEKLİYORUZ”

Diplomatik kaynaklara göre, Macron, görüşme sırasında Şam yönetimine reform ve insan hakları konularında çağrıda bulundu. Ahmed Şara ise, Fransa’nın Suriye’nin uluslararası camiaya entegrasyonu sürecinde “yapıcı bir rol” üstlenmesini istedi. İki lidere, Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımlar ve insani yardımlar konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, görüşmenin “açık, doğrudan ve çözüm odaklı bir zeminde” gerçekleştiği vurgulandı. Toplantı sonrası ortak bir basın toplantısı düzenlenmezken, tarafların gelecekteki temaslarını sürdürme niyetinde olduğu ifade edildi. Bu gelişme, Avrupa ile Suriye arasındaki “donmuş” ilişkilerin yeniden şekillenmeye başlayabileceğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor ve uluslararası diplomasi çevrelerinde yakından izleniyor.