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Macron’un Sosyal Medya Videosu Viral Oldu

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MACRON’UN DANS GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME OTURDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sosyal medya platformlarında yayımlanan bir videosu geniş yankı uyandırdı. 47 yaşındaki Fransa liderinin yer aldığı bu görüntülerde, Macron’un dans ettiği, saçlarını ördüğü ve hatta rap şarkısı söylediği dikkat çekiyor.

YAPAY ZEKAYLA MONTAJLANMIŞ VIDEO

Yapay zeka ile oluşturulan bu video, Macron’un arslan yelesi modelinde kesilmiş saçlarıyla 1980’lerin ikonik şarkısı “Voyage voyage” eşliğinde dans etmesiyle başlıyor. Bu eğlenceli içerik, izleyiciler arasında farklı tepkilere neden oldu.

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