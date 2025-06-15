Maduro, İran’la Tam Destek Mücadelesi

MADURO’DAN İSRAİL’E TEPKİ

Venezuela devlet televizyonu VTV’ye açıklamada bulunan Maduro, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesislerle birlikte ordunun üst komuta kademesini hedef alan İsrail’in geniş çaplı saldırılarına karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Maduro, “İran, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ile tüm Müslüman ve Arap halklarıyla olan mutlak dayanışmamızı kesin bir şekilde teyit ediyoruz” şeklinde konuştu.

NETANYAHU’NUN ÇILGINLIKLARINA SON VERİLMELİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “çılgınlıklarının” durdurulması gerektiğini vurgulayan Maduro, “Gazze’de, Batı Şeria’da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için” değerlendirmesinde bulundu.

BM’YE ELEŞTİRİ

Maduro, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze’deki tavrını eleştirerek, “Birleşmiş Milletler’in tüm kurumları, Gazze Şeridi’ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80’inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? Şimdi Berlin ne diyor, Paris ne diyor, Londra ne diyor, Washington ne diyor? 21. yüzyılın Hitler’ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?” ifadesini kullandı.