Maduro’dan Erdoğan paylaşımı

Külliye’de düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Göreve Başlama Töreni’ne’ katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan’ın Meclis’teki yemini sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Göreve Katılma Töreni’ düzenlendi. Tören tüm dünyanın ilgisini çekerken, 21 devlet başkanı ve 13 başbakan da Külliye’de hazır bulundu.

“TÜRKİYE İLE MÜTTEFİK OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ”

Törene katılan isimler arasında yer alan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından törenin görüntülerini paylaştı. Maduro paylaşımında, “Türkiye ile müttefik ve yakın olduğumuz için şanslıyız. Venezuela, derin ikili ilişkiyi sevgi, yakınlık ve saygı ile güçlendirmek için her daim en iyi şekilde hazır bulunacaktır. Halklarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“VENEZULA VE TÜRKİYE KARDEŞLİKTE BİRLEŞTİ”

Paylaşımında, gün içinde Türkiye’ye ulaştığı anın fotoğrafına da yer veren Maduro, “Kardeş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine eşlik etmek üzere Türkiye’ye geldik. Uluslarımızın ikili ilişkilerini güçlendirmesi için yeni bir dünyaya tamamlayıcılık yolu açılıyor. Venezuela ve Türkiye, kardeşlikte birleşti” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göreve Başlama Töreni sırasında Devlet Başkanı Maduro’ya teşekkür etti.