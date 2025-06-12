Mağduriyet, Sosyal Medya’da Görülebilir

TÜKETİCİLERİN SİBERE FIRSATLARA DİKKATİ

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden ziynet eşyası alımlarında yaşanabilecek mağduriyetlere dikkat çekiyor. Şahin, tüketicilere tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapmalarını öneriyor. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte kuyumculuk sektöründe önemli bir hareketlilik gözlemleniyor.

DÜĞÜN SEZONU VE ARTAN TALEP

Yaz mevsiminde artan düğünler, ziynet eşyasına olan talebi yükseltiyor. Mahmut Şahin, bazı kişilerin bu durumu sosyal medya üzerinde fırsata dönüştürdüğünü vurguluyor. Türkiye’de uzaktan satış yönteminin altyapısının henüz yeterince gelişmediğini belirten Şahin, “Düğün sezonuna giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Herkes düğün yapacak ve hediyeler, takılar alınacak. Bu esnada tabii ki fiyatlar da çok yükseldiği için ufak rakamlara dikkat etmeye başladık. Bu durumu yüzde 2’lik, 3’lük indirimler cazip kılıyor” diyor.