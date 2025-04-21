VİRANŞEHİR’DE SİLAHLI SALDIRI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından evinde silahla vurulan Yusuf Öden, önce Viranşehir Devlet Hastanesi’ne ardından Şanlıurfa’daki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu kritik olan Öden, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

MAHALLEDE GERGİNLİK

Yusuf Öden’in ölüm haberi sonrası mahallede gerginlik yaşandı. Öden’in yakınları, saldırı ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı kişilerin evlerine yönelerek saldırmak istedi. Bazı evleri ateşe vermeye çalışan gruba jandarma ekipleri müdahale etti. Mahallede çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Güvenlik güçleri, yaşanan olayların daha da büyümemesi için Elgün Mahallesi’nde geniş kapsamlı önlemler aldı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken, olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.