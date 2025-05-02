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Mahama, Altı Aylık Maaşını Bağışladı

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Gana’da MahamaCares Fonunu Güçlendirme Çabası

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, başkent Akra’da düzenlenen etkinlikte, “MahamaCares” olarak bilinen Gana Tıbbi Güven Fonu’nun güçlendirilmesi için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Mahama, ülkesindeki kronik hastalıklarla mücadelenin desteklenmesi amacıyla altı aylık maaşını sağlık sektörüne bağışladığını duyurdu.

Mahama, açılışta bu fonun, ülkesindeki kronik hastalıklar için önemli bir destek olacağını belirterek, şirketlerin ve iş dünyasının bu fona katkıda bulunmasını istedi. “MahamaCares” programının sadece hükümetin değil, her bireyin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Mahama, “Bu fondan faydalanacak olanlar yalnızca vatandaşlarımız değil, sizin müşterileriniz, çalışanlarınız, hatta sevdiklerinizdir.” dedi.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Destek Çağı

Mahama, ayrıca banka, madencilik şirketleri gibi özel sektör temsilcilerini, kurumsal sosyal sorumluluk bütçelerinin bir kısmını bu fona yönlendirmeye teşvik etti. Gana’da yeni oluşturulan “MahamaCares” fonu, diyabet, kanser, böbrek yetmezliği, felç ve hipertansiyon gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan etkilenen Ganalıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Seçim Sürecindeki Vaadi

Ocakta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mahama, Gana Tıbbi Güven Fonu’nu 2024 seçimleri sürecinde verdiği vaatlerden biri olarak kamuoyuna sunmuştu.

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