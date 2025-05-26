Mahkeme, Fatma Kınık Demir’i Hapis Cezasına Çarptırdı

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Beykoz’da meydana gelen trafik kazasında Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin yaralanması ile ilgili davada, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Kınık Demir hakkında karar verildi. Mahkeme, Kınık Demir’i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca, Kınık’ın iki yıl boyunca ehliyetine el konuldu.

KAZA DETAYLARI

9 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde, Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobil ile 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet arasında bir çarpışma gerçekleşti. Motosiklette arka koltukta oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki, daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.