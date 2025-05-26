Gündem

Mahkeme, Fatma Kınık Demir’i Hapis Cezasına Çarptırdı

mahkeme-fatma-kinik-demir-i-hapis-cezasina-carptirdi

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

Beykoz’da meydana gelen trafik kazasında Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin yaralanması ile ilgili davada, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Kınık Demir hakkında karar verildi. Mahkeme, Kınık Demir’i 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ayrıca, Kınık’ın iki yıl boyunca ehliyetine el konuldu.

KAZA DETAYLARI

9 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde, Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobil ile 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet arasında bir çarpışma gerçekleşti. Motosiklette arka koltukta oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki, daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Kurban bağışında dikkatli olunmalı!

Kurban Bayramı öncesi, online kurban bağışlarıyla ilgili dolandırıcılık vakaları artış gösterdi; vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Gündem

Diyarbakır’da Güran Cezası Onandı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Narin Güran davasında, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezanın onaylanmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.