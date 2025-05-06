Mahkeme Hakimi HSK’ya Şikayet Edildi

ŞİKAYET İŞLEMİ BAŞLATILDI

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu yargılanan Mehmet Selim Atasoy, avukatı Mehmet Selim Aslan aracılığıyla mahkeme hakimini HSK’ya şikayet etti. 2 Mayıs’ tarihinde sunulan şikayet dilekçesinde avukat Aslan, “Ceza alt sınırı 6 yıl, üst sınırı 14 yıl olan, 2 kişiyi silahla yaralayan ve vücudunda kemik kırılmasına neden olan kişiyi aynı gün içinde serbest bırakmasına rağmen bizim müvekkilimizi serbest bırakmamaktadır” şeklinde ifade etti.

ÇİFTE STANDARTLAR SPOT OLDU

Olayla ilgili açıklama yapan Avukat Mehmet Selim Aslan, 2024 yılında gerçekleşen olayda iki kişiyi silahla yaralayan şüphelinin aynı hakim tarafından serbest bırakıldığını ve müvekkili Mehmet Selim Atasoy’un 8 aydır tutuklu olduğunu vurguladı. Aslan, “Kamuoyunda Narin Güran cinayeti olarak bilinen dosyada R.A. ve babası Mehmet Selim Atasoy’un avukatıyım. Müvekkilim 8 aydan fazladır tutuklu. Müvekkilim, alt sınırı 6 ay, üst sınırı 5 yıl olan bir suçtan tutukludur. Bu konudaki hukuka aykırılıkları dile getirmek için HSK’ya başvurduk. Hakime hanımın kötü niyetli davrandığını düşünüyoruz. 2024 yılının kasım ayında bir şahıs geliyor, 2 kişiye 18 kurşun sıkıyor. Her ikisinde de kemik kırığı var ve her ikisine de öldürmeye teşebbüs ediliyor, ancak dosya Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılıyor. Aynı hakim ve savcı bu kişiyi serbest bırakıyor,” dedi.

NARİN GÜRAN DAVASI HAKKINDA DETAYLAR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolduktan sonra 19’uncu günde dere yatağında bir çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili olarak 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 28 Aralık’ta görülen davada, Narin’in amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran’a “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar’a ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

SUÇLUYU KAYIRMA DAVALARI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ve diğer sanıklar hakkında “Suçluyu kayırma” suçundan Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Ayrıca, 15 yaşındaki tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G., I.K. ve R.A. hakkında da benzer bir suçlamadan iddianame hazırlandı ve Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edildi. İlerleyen süreçte bu iki dava dosyası birleştirildi.

İLK HSK ŞİKAYETİ YAPILDI

17’nci Asliye Mahkemesi’nde 14 Nisan’da görülen davanın ilk duruşmasının ardından, Güran ailesinin sanık avukatları mahkeme hakimini HSK’ya şikayet etti. Dilekçede sanıkların hakları hatırlatılmadan savunmalara geçildiği ve alt sınırı 6 ay olan suçlarda tutukluluk sürelerinin 7 aya aştığı belirtilirken, hakimin tarafsız davranmadığı iddia edildi. 25 Nisan’da ikinci duruşmada, savcı sanıklarla ilgili mütalaasını tamamlayarak, 6’sı tutuklu 3’ü çocuk 15 sanık için ceza talep etti. 2 Mayıs’ta düzenlenen üçüncü duruşmada mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.