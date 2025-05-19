Mahkeme, Hız Kesici Tümsekleri Kaldırdı

YENİ MAHKEME KARARI HIZ KESİCİLERİ GÜNDEME GETİRİYOR

Fransa’da uzun bir süre boyunca sürücülerin kabusu olan standartlara uygun olmayan ve araçlara zarar veren hız kesici tümseklerle ilgili önemli bir mahkeme kararı alındı. Yüksek Mahkeme’nin verdiği bu dikkate değer karar, sürücülerin rahat bir nefes almasına imkan tanıyor. Mahkeme, spesifik bir davada, standartlara aykırı bir hız kesici tümsek nedeniyle aracı zarar gören sürücüyü haklı buldu.

STANDARTLARA UYGUNLUK ZORUNLULUĞU

Kararda, yerel yönetimlerin hız kesici tümseklerin inşası ve bakımı konusunda belirlenen ulusal standartlara uymak zorunda olduğu ifade ediliyor. Standartlara uygun yapılmayan veya bakımında ihmal bulunan tümseklerin sürücüler açısından tehlikeli olabileceği ve araçlarda hasar oluşturabileceği belirtildi. Toulon İdare Mahkemesi, sürücülerden gelen yoğun şikayetler üzerine başlatılan davada, yönetmeliklere aykırı olan tümseklerin kaldırılmasına hükmetti.