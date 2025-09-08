“Mahkeme Kapılarından İkbal Koltuğu Dilenemez!”

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NDE SİYASİ GERİLİM SÜRÜYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla geçici kurul başkanı olarak atanmasıyla birlikte siyasi gerginlik devam ediyor. 15 Eylül’de çıkması beklenen “mutlak butlan” kararı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başkanlığına dönme olasılığını gündeme getiriyor.

SELVİ’DEN ELEŞTİRİLER

Hürriyet yazarlarından Abdulkadir Selvi, konuya dair değerlendirmelerde bulunduğu yazısında “Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek?” sözlerini sarf etti. Selvi, siyasette tutarlılık ve vefa kavramlarının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

MAHKEME YOLUYLA İKTİDAR ARAYIŞI ELEŞTİRİSİ

Selvi, CHP içerisinde yaşanan yolsuzluk ve yönetim krizi gibi konuların meşru mücadele alanları olduğunu belirtti; fakat mahkeme kararları aracılığıyla parti yönetimine talip olma durumunu eleştirdi. “Bunların hepsi doğru ve meşrudur. Ama mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam” diyerek Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumunu sorguladı.

SİYASİ TUTARLILIK ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Yazısının sonunda Selvi, “Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum” dedi. Selvi, CHP’nin iç hesaplaşmasının mahkeme salonlarına taşınmasının partiye olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti.