Mahsur Kalan Tarımcıya Hızla Kurtarma Ekibi Gönderildi

Koçarlı’da SU SEVİYESİ YÜKSELDİ, MAHSUR KALDI

Koçarlı ilçesinin Kasaplar mevkiinde, hayvanlarını korumak için damda bekleyen Abdullah Öpöz, Büyük Menderes Nehri’nin hızla yükselen su seviyesi nedeniyle mahsur kalmış durumda. Mahallede incelemelerde bulunan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Öpöz’ün damda sıkıştığını fark ederek durumu yetkililere bildirmek için harekete geçti.

HIZLA MÜDAHALE BAŞLADI

Muhtar, durumu vakit kaybetmeden ilgili ekiplerin dikkatine sunarak AFAD ve jandarma birimlerine haber verdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye hızlı bir şekilde kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ancak, karadan ulaşım sağlanamadığı için kurtarma çalışmaları havadan yürütüldü.

KURTARILDI VE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’na ait helikopter, Abdullah Öpöz’ü damdan aldığı noktadan kurtararak sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti. Öpöz’ün sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Çevresinin tamamen sularla kaplandığı esnada yaşadığı zorlu süreçte, yardım talebinde bulunacak imkan bulamayan Öpöz’ün yaklaşık bir hafta boyunca damda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.