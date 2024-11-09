Mainz 05 – Borussia Dortmund Maç Detayları Mainz 05 – Borussia Dortmund Maçı Ne Zaman?

MAÇIN ZAMANI VE YERİ

Mainz 05 ile Borussia Dortmund arasında gerçekleşecek olan maç, 9 Kasım 2024 tarihinde oynanacak. Maçın başlangıç saati 17:30 (TSİ) olarak belirlenmiş durumda. Müsabaka, MEWA Arena’da yapılacak.

YAYIN HAKLARI VE KANAL BİLGİSİ

Alman hakem Florian Badstübner’ın yöneteceği bu karşılaşma, Türkiye’de sadece beIN Connect platformundan naklen izlenebiliyor.

MAÇ ÖNCESİ GÜNCEL DURUM VE İSTATİSTİKLER

Bundesliga’da üst sıralarda yer alan Borussia Dortmund, bu zorlu deplasmanda üç puan alarak zirve yarışında iddialı olmayı hedefliyor. Diğer taraftan, Mainz 05 kendi sahasında güçlü rakibine karşı önemli bir galibiyet peşinde olacak. Maç öncesinde sakat ve cezalı oyuncular, kadro durumları ve iki takımın en güncel istatistikleri için kulüplerin resmi sosyal medya hesaplarını veya beIN Sports yayın akışını takip etmek faydalı olabilir.

BUNDESLİGA PUAN DURUMU

1 – Bayern Münih (23)

2 – RB Leipzig (20)

3 – Eintracht Frankfurt (17)

4 – Freiburg (17)

5 – Bayer Leverkusen (16)

6 – Borussia Dortmund (16)

7 – Union Berlin (16)

8 – Stuttgart (13)

9 – Borussia Mönchengladbach (13)

10 – Werder Bremen (12)

11 – Augsburg (11)

12 – Heidenheim (10)

13 – Mainz 05 (10)

14 – Wolfsburg (9)

15 – St. Pauli (8)

16 – Hoffenheim (8)

17 – Holstein Kiel (5)

18 – Bochum (1)