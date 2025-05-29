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Malatya’da Sağanak Yağmur Araçları Sıkıştırdı

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SAĞANAK YAĞIŞ MALATYA’DA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan ‘sarı kodlu’ uyarının ardından Malatya’da gerçekleşen sağanak, günlük yaşamı zorlaştırdı. Öğle saatlerinde kentin merkezi ile bazı ilçelerde başlayan yağışlar, birçok cadde ve yolu suyla doldurdu. Su birikintileri sebebiyle kentte araç yoğunluğu oluştu.

ARAÇLAR SU BİRİKİNTİLERİNDE MAHSUR KALDI

Araçların kontrollü bir şekilde ilerlediği caddelerde, kent sakinleri sağanak yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığındı. Yağışların aralıklarla devam ettiği Malatya’da, su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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