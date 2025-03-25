Malatya’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, Samanköy konteyner kentte akşam saat 19.00 civarında büyük bir olay yaşandı. Bölgedeki konteyner kentte kalan komşular Emin Varol ile Ş.Ö. arasında, gündüz saatlerinde başlayan bir tartışma akşam saatlerinde devam etti. Bu tartışmanın sonucunda Ş.Ö., Emin Varol’u kaldığı konteynerde pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Vurulan kişi yere yığılırken, Ş.Ö. olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Emin Varol’un yaşamını yitirdiği belirlendi. İki aile arasında bir süredir süregelen tartışmaların olduğu ifade ediliyor. Hayatını kaybeden Emin Varol’un, 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili Ş.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışmalar hala devam ediyor.