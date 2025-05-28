Maliye, 9 Bin Kişiden Açıklama İstedi

MEVA İLE KAYIT DIŞI GELİRLERİN TESPİTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı gelirleri tespit etmek için Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile gayrimenkul sektörünü dikkatlice inceliyor. Bakanlık, bu yıl içerisinde 16 binden fazla taşınmazı değerlendirdi ve tapu beyanı ile piyasa değeri arasında fark olan 9 bin 150 kişiden açıklama talep ediyor.

MEVA SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRINCİBİ

MEVA, coğrafi bilgileri kullanan bir yazılım olarak tapu, ikametgah, yapı ruhsatı, banka kredisi, gayrimenkul ilanları ve değerleme raporlarını entegre ediyor. Harita üzerinde yapılan analizler, gayrimenkullerin gerçek piyasa değerini belirliyor. Sistem şu an 81 ildeki defterdarlıklarda aktif bir şekilde kullanılıyor.

DEĞERİN ALTINDA SATIŞ TESPİTİ

Gerçek değer yerine tapuda düşük bedel gösterilen satış işlemleri, MEVA tarafından tespit ediliyor. Alıcı ve satıcılardan açıklama talep ediliyor. Gönüllü olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı isteyenler, cezasız harç ödeyebiliyor. Aksi takdirde mükellefler vergi incelemesiyle karşılaşabiliyor.

BEYAN ARTIŞI VE UYUM GÖSTERENLER

İlk aşamada yapılan incelemelerde 2.475 kişi gönüllü uyum gösterdi. Bu kişiler, toplamda 5,9 milyar TL’lik satış bedeli artışı beyan ederek 113.9 milyon TL tutarında tapu harcını pişmanlıkla ve cezasız ödedi. Uyum sağlamayan mükellefler hakkında cezalı işlemler başlatıldı.

KİRA GELİRLERİ DE HEDEFTE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MEVA’nın kapsamının genişletileceğini belirterek, “Kiraya verilip beyan edilmeyen gayrimenkuller de tespit edilecek. Her vergi dairesi bölgesindeki taşınmazları harita üzerinden izleyebilecek” dedi. Bakanlık, MEVA ile gerçek değer üzerinden işlem yapılmasını sağlayarak vergi kayıplarını önlemeyi ve vatandaşları gönüllü uyuma teşvik etmeyi amaçlıyor. Sistem, hem alım-satım hem de kira gelirlerinde şeffaflığı artırmayı hedefliyor.