Maliye Analizine Takılan Doktorlar Gönüllü Oldu

YAPAY ZEKAYLA DOKTORLAR TARANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka destekli sistemle, özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktoru taradı. Sisteme dahil olan doktorlar, gönüllü uyumla toplamda 2,1 milyar liralık matrah artışı sağladı. Gönüllü uyuma katılmayan doktorlarla ilgili inceleme süreci başlatılacak.

ÖZEL MUAYENELİ DOKTORLAR İNCELEMELERE TABİ TUTULDU

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen analiz çalışmaları, serbest meslek grubu arasında en yüksek potansiyele sahip doktorları hedef aldı. Bu kapsamda özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktora yönelik “Doktorluk Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbaplarına İlişkin Analiz Çalışması” gerçekleştirildi.

GÖNÜLLÜ UYUM YOLU SEÇİLDİ

Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak, çok değişkenli veri kümesiyle risk senaryoları oluşturuldu. Bu senaryolarla mükelleflerin risk düzeyleri değerlendirildi. Analiz sonuçlarına göre 3 bin 663 doktor, vergi uyumu açısından “yüksek riskli” grupta yer aldı. Ancak doğrudan cezai işlem uygulanmadı; bunun yerine önleyici denetim ve gönüllü uyum tercih edildi. Doktorlara vergi mevzuatı hakkında bilgilendirme yapılarak, pişmanlıkla beyanlarını güncellemeleri istendi.

PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNDEN YARARLANDILAR

Bu süreçte, riskli olarak değerlendirilen 3 bin 663 doktorun 1701’i pişmanlık hükümlerinden yararlanarak gelir vergisi beyannamesi sundu. Beyan edilen tutar 1,7 milyar lira olarak kaydedildi. Yapılan hesaplamalara göre, mükellef başına ortalama matrah uyumundan önceki verilerle kıyaslandığında 5 kat artış gösterdi. Bununla birlikte, 2023 yılının Aralık dönemine ait KDV beyannameleri üzerinden yapılan analiz, kanuni süresi içinde beyan edilen teslim ve hizmet tutarının yaklaşık 9 milyon lira tuttuğunu, 2025 yılı içerisinde verilen düzeltme beyannameleriyle bildirilen tutarın ise 358 milyon lira düzeyine ulaştığını ortaya koydu. Riskli gruba dahil olmayan 158 doktorun da etki analizi yapıldı ve bu doktorlar, 2025 yılı içinde herhangi bir zorlama olmaksızın pişmanlıkla beyanlarını güncelledi. Sonuç olarak, toplamda 76 milyon lira matrah bildirildi ve gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artışı sağlandı. Gönüllü uyuma katılan doktorlar hakkında vergi incelemesi yapılmadı.

İNCELENMEYE ALINACAK DOKTORLAR

Gönüllü uyuma katılmadığı halde çağrılara cevap vermeyen veya yaptığı beyanlar kabul edilmeyen doktorlar hakkında inceleme süreçleri başlatılacak. Bu süreçte, doktorların mali bilgileri ile giderlerinin vergi mevzuatına uygun olup olmadığı da değerlendirilecek. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinden doktorların muayene ve ameliyat bilgileri talep edilecek.

MODELİN YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gönüllü uyumun vergi sistemindeki önemine dikkat çekerek, “Kayıt dışılıkla mücadelemizi sadece ceza ve yaptırımlar üzerinden değil, aynı zamanda mükelleflerimizi bilgilendirerek, yönlendirerek sürdürüyoruz. Bu çalışmayla anlaşılmıştır ki, önleyici denetim modeli sayesinde milyonlarca liralık gelir gönüllü olarak beyan edildi. Bu, sadece gelir artışı değil, aynı zamanda vergi adaletine olan güvenin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı. Gönüllü uyumun sürdürülebilir kamu maliyesi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Şimşek, “Vergi sistemimize güvenen, zamanında ve doğru beyanda bulunan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Bu modeli yaygınlaştırarak kayıt dışılıkla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.