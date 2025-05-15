Maliye Bakanı 174,7 Milyar TL Açık Verdi

bütçe açığı ve mali durumu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayı itibarıyla merkezi yönetim bütçesinin 174,7 milyar TL açık verdiğini duyurdu. Yılın ilk dört aylık döneminde toplam bütçe açığı ise 885,5 milyar TL olarak kaydedildi. Merkez Bankası’nın verilerine göre, toplam rezerv varlıkları bir haftada yüzde 4,2 artış göstererek 144,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Uluslararası yatırım çekme açısından dikkate değer bir gösterge olan kredi risk primi (CDS) ise 5 yıllık CDS’nin 296,29 puana düşmesiyle geriledi.

mali piyasalardaki iyileşme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.” açıklamasıyla birlikte yaşanan gelişmeleri sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Şimşek, yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebinin artışı ve ülke risk priminin (CDS) gerilemesi ile rezerv birikiminin yeniden başladığını ifade etti. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar yükseldi.

fiyat istikrarı hedefi

Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep, dezenflasyon sürecine olumlu katkı yapacak. Programın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşabilmek için politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği bildirildi.