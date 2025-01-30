Maliye Politikası 2025’te Daha Sıkı Olacak

2025 YILI YOL HARİTASI AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin yayını Ekonom’a 2025 yılına dair yol haritasını açıkladı. Şimşek, 2023 yılı mayıs ayından itibaren uygulamaya koydukları programın olumlu sonuçlarını gördüklerini belirtti. 2024 yılının, dış kırılganlıkların azaltıldığı, dayanıklılığın artırıldığı ve makrofinansal istikrarın güçlendirildiği bir yıl olacağını ifade etti. Programın başarılı bir şekilde sürdürülmesiyle ödemeler dengesi riski ve enflasyonun kontrolden çıkma riskini ortadan kaldırdıklarını dile getiren Şimşek, “2025 yılında kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Enflasyonun düşmeye devam edeceği bu dönemde, para politikasını desteklemek için mali disiplini güçlendirecek ve arz yönlü politikaları devreye alacağız” şeklinde konuştu.

DEZENFLASYONDA BELİRLEYİCİ DÖRT BAŞLIK

Bakan Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreklilik göstermesinin beklendiğini ifade ederek, 2025 yılında dezenflasyonda dört temel unsurun belirleyici olacağını söyledi. Şimşek, “Birincisi, para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek. İkincisi, bütçe açığının milli gelire oranının 2025 yılında azalması negatif mali etki yaratacak. Üçüncüsü, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu belirleyeceğiz. Dördüncüsü, dezenflasyonu yalnızca talep yönlü politikalarla değil, gıda, konut ve enerji gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyecek; bu alanlarda reformları hızlandıracağız” dedi.

MAKRO FİNANSAL İSTİKRAR VE MALIYE POLİTİKASI

Şimşek, 2025 yılında maliye politikasının daha sıkı olacağını vurguladı. “2025 yılı, yeni vergi düzenlemelerinden ziyade kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak. Deprem dışındaki alanlarda harcama disiplinine devam edeceğiz. Yeni ihdas edilen asgari kurumlar vergisi ve diğer gelir tedbirleri, vergilemede gönüllü uyumu güçlendirecek” diye ekledi. Ayrıca, bütçe açığının milli gelire oranının 2025’te yüzde 3.1’e gerilemesini beklediklerini ve böylece kamu maliyesinin enflasyonla mücadeleye güçlü destek sağlayacağını ifade etti.

YAPISAL REFORMLARIN HIZLANDIRILMASI

Şimşek, ülkenin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak yapısal reformlara hız kazandıracaklarını belirtti. “Ar-Ge ve yenilikçiliği güçlendirmek, yeşil ve dijital dönüşüm sağlamak, işgücü piyasasını daha etkin hale getirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve kayıt dışılığı azaltmak yapısal reformlarımızın temel eksenini oluşturuyor” şeklinde konuştu.

KAMU İHALE REFORMUNUN TAMAMLANMASI

Şimşek, mal ve hizmet piyasalarında tekelleşmeye izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. “Piyasaya girişin-çıkışın kolaylaştırılması ve küresel entegrasyon son derece kritik öneme sahip. Kamu İhale Reformuna ilişkin teknik çalışmalarımızı tamamladık ve değerlendirme için Partimizin yetkili organlarına ilettik” dedi.

KKM’DEN ÇIKIŞ VE RİSK PRİMİ İYİLEŞMESİ

Bakan Şimşek, makro finansal istikrarın sağlanması ve dezenflasyon sürecinin hızlanması için KKM’den çıkış sürecinin başlayacağını belirtti. 2025 yılı için CDS risk priminin düşmeye devam edeceğini düşündüklerini aktararak, 2023’te 700 baz puana yükselen risk priminin, 2024 sonunda 260 puana gerilemesini beklediklerini ifade etti.

DÜNYA EKONOMİSİNİN ETKİLERİ

Şimşek, 2025’in ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede bir toparlanma öngördüklerini belirtti. Küresel ticaret ve finansal koşulların ekonomiye daha destekleyici olmasını beklediklerini kaydederek, “Türkiye, serbest ticaret anlaşmaları sayesinde korumacı eğilimlere karşı dayanıklılığını koruyacak” dedi.

Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları, 2024 ve 2025 yıllarına yönelik stratejik adımları net bir şekilde ortaya koyuyor. Uygulanan programların başarıyla sürmesi, enflasyonu kontrol altına almayı ve ekonomik istikrarı sağlamayı hedefliyor.