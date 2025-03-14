Maliye Sahada: Kira Gelirlerine Denetleme Başladı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN SON TARİH BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri her yıl mart ayında veriliyor. 2024 yılında ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara dair yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba gününe kadar sunulması gerekmekte. Bakan Şimşek, bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin bu yıl da kesintisiz devam edeceğini belirten Şimşek, “Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini sağlayacağız.” dedi.

İZAHA DAVET UYGULAMASI ZEVKLİ YÜRÜTÜLÜYOR

Şimşek, “İzaha davet” müessesesini yoğun şekilde kullanmaya başladıklarını belirtirken, “Vergi kaybına yol açtığı değerlendirilen mükellefleri tek tek izaha çağırıyoruz. 2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı. Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından da önem taşıyor. Mükelleflerimizden vergiye uyum konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığımızın yöneticilerini, tüm illeri ziyaretle görevlendirdim. Arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü, beyanların doğru yapılmasının önemini ve kayıt dışılıkla mücadele konusundaki kararlılığımızı anlatıyor.” şeklinde ifade etti.

KONUTLARDA YÜRÜTÜLEN FİİLİ YOKLAMALARIN GÜCÜ

Geçtiğimiz yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlardan yaklaşık 1,8 milyon beyanname almış olan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yürüttüğü çalışmalarla bu yıl bu rakamın 2 milyonu geçmesini bekliyor. Başkanlık, 2024 yılında kira geliri elde eden ve beyanname vermesi gereken mükelleflerin tespiti amacıyla 1,5 milyon konutu analize tabi tutmuş ve 425 bin konutta fiili yoklama gerçekleştirmiştir. Bu çalışma sonucunda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlanırken, Dijital Vergi Dairesinden alınan “Kira Bildirim Formu” ile kiracılar gönüllülük esasına dayalı olarak 38 bin form doldurmuştur. Bu verilere göre kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef tespit edilmiş ve yasal işlem yapılmıştır. Böylece 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış yaşanmıştır.

KİRA GELİRİ BEYANI VE İNCELENMELER SÜRÜYOR

Mükellefler tarafından verilen beyanlarda, bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edilmiş ve yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi tahakkuk etmiştir. Çalışmalar sonucunda 55 bine yakın mükellef geçmiş yıllara ait kira beyannamelerini vermiştir. Bu beyannamelere dayalı olarak 3,1 milyar lira kira geliri beyan edilmiştir. Başkanlık, bu yıl da benzer çalışmaları yürütmeye devam edecek. Kira gelirini gerçek değeri üzerinden beyan etmeyen mükelleflere yönelik inceleme süreci başlatılacak. Atılan adımlarla 2023 yılında 3,7 milyon, 2024 yılında ise 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi alınması sağlandı.

MÜKELLEF HATIRLATMALARI SMS İLE YAPILIYOR

Başkanlık, 1,5 milyon kişiye SMS göndererek, gelir vergisine tabi kazançları nedeniyle beyanname vermeleri gerektiği bilgisini iletti. Bu kapsamda, istisna sınırının üzerinde kira geliri elde edenlere, tek işverenden 3 milyon lira üzerinde ücret kazananlara, son 5 yıl içerisindeki gayrimenkul alım satım işlemleri nedeniyle gelir vergisine tabi değer artışı kazancı elde edenler ile kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde edenlere yönelik SMS ile hatırlatma yapılmıştır. Ayrıca, gelir vergisi mükellefi olan 2,9 milyon mükellefe de beyan dönemi hatırlatılmıştır.