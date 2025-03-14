Maliye Sahada: Konutlarda Kira Yoklaması

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİ SUNULACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri her yıl mart ayında veriliyor. 2024 yılı içerisinde elde edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarının yanı sıra kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara dair yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba’ya kadar sunulması gerekiyor. Bakan Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. “Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz” dedi. Ayrıca, “Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

İZAHA DAVET UYGULAMASI

Şimşek, “İzaha davet” müessesesini yoğun bir şekilde kullanmaya başladıklarını belirtti. Bu kapsamda, vergi kaybına yol açabileceği değerlendirilen mükellefleri tek tek izaha çağırdıklarını söyledi. “2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan dönemi başladı. Elde edilen kazançların doğru beyan edilmesi, vergi adaletinin sağlanması açısından önem taşıyor” diyen Şimşek, mükelleflerden vergiye uyum konusunda azami hassasiyet beklediklerini ifade etti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yöneticilerini, tüm illeri ziyaretle görevlendirdiğini belirten Şimşek, “Arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarıyla görüştü ve beyanların doğru yapılmasının önemini vurguladı” ifadesini kullandı.

KONUTLARDA FİİLİ YOKLAMA YAPILDI

Geçtiğimiz yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlarla ilişkili olarak yaklaşık 1,8 milyon beyanname alan Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıl bu sayının 2 milyonu geçmesini bekliyor. BAŞKANLIK, 2024 yılında kira geliri elde edip beyanname vermesi gereken mükelleflerin belirlenmesi amacıyla yaklaşık 1,5 milyon konutu analize tabi tuttu ve 425 bin konutta fiili yoklama gerçekleştirdi. Bu süreçte 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Dijital Vergi Dairesi’nden alınan “Kira Bildirim Formu” ile kiracılar gönüllülük esasına dayalı olarak 38 bin form doldurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef tespit edildi ve yasal işlem başlatıldı. Böylece, 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış kaydedildi.

KİRA GELİRİ İNCELEME SÜRECİ BAŞLATIYOR

Bu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edildi ve yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandı. Yapılan çalışmalar sayesinde 55 bine yakın mükellef geçmiş yıllara ait kira beyannamelerini vermeye yönlendirildi ve bu beyannamelerle 3,1 milyar lira kira geliri beyan edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yıl da benzeri çalışmalara devam edecek ve kira gelirini gerçek değeri üzerinden beyan etmeyen mükelleflere yönelik inceleme süreci başlattıklarını duyurdu. Atılan adımlarla, 2023 yılında 3,7 milyon, 2024 yılında ise 4,4 milyon gelir vergisi beyannamesi alınması sağlandı. Başkanlık bu yıl da 4,4 milyon beyanname sayısını aşmayı hedefliyor.

MÜKELLEFLERE SMS İLE HATIRLATMA YAPILIYOR

Başkanlık, 1,5 milyon kişiye SMS göndererek, gelir vergisine tabi kazançları nedeniyle beyanname vermeleri gerektiği hatırlatmasını yaptı. Bu kapsamda, istisna sınırının üzerinde kira geliri elde edenlere, tek işverenden 3 milyon liranın üzerinde ücret geliri kazananlara, son 5 yıl içinde gayrimenkul alım satım işlemleri nedeniyle gelir vergisine tabi değer artışı kazancı elde edenler ile kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı kazananlara SMS ile bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, halen gelir vergisi mükellefi olan 2,9 milyon kişiye de SMS ile beyan dönemini hatırlatıldı.