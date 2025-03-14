Maliye Tarafından Kira Gelirlerine Sıkı Denetim

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİ İÇİN SON TARİH

Hazine ve Maliye Bakanlığının verilerine göre, yıllık gelir vergisi beyannameleri her yıl mart ayında sunuluyor. 2024 yılına ait ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlarla ilgili yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2 Nisan Çarşamba’ya kadar teslim edilmesi gerekiyor. Bakan Şimşek, konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, kayıt dışılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Şimşek, “Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla ileri analiz teknikleri kullanarak, ilgili sektör ve alanlara ilişkin potansiyel riskleri tespit edeceğiz. Fiili saha vergi denetimlerinin artırılmasıyla vergi denetimi algısının mükelleflerde yerleşmesini sağlayacağız.” diyerek, vergi kaybına yol açabilecek durumlarla ilgili izaha davet uygulamalarına ağırlık vereceklerini ifade etti. 2024 yılı kazançlarına ilişkin beyan döneminin başladığını belirtirken, mükelleflerden vergiye uyum konusuna dikkat etmelerini istedi.

KONUTLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Geçtiğimiz yıl, kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlara dair yaklaşık 1,8 milyon beyanname toplayan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yıl bu rakamın 2 milyonu geçmesini bekliyor. Bu bağlamda, 2024 yılı içerisinde kira geliri elde eden mükelleflerin belirlenmesi için yaklaşık 1,5 milyon konut analiz edilerek, 425 bin konutta fiili yoklama gerçekleştirildi. Yapılan işlemler sonucunda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ YARDIMI

Dijital Vergi Dairesi üzerinden alınan “Kira Bildirim Formu” aracılığıyla kiracılar gönüllülük esasına dayalı olarak 38 bin form doldurdu. Yapılan analizlerde, kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef tespit edildi ve yasal işlem uygulandı. Böylelikle 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında geçen yıla göre yüzde 26 artış kaydedildi.

KİRA GELİRİ BEYANI VE İNCELEME SÜREÇLERİ

Kira gelirlerini gerçek değerinden beyan etmeyen mükelleflerin yüksek miktarda matrah beyanında bulunduğu görüldü. Bu mükellefler tarafından verilen beyannamelerle bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399,2 milyar lira matrah beyan edildiği bildirilirken, yüzde 101 artışla 126,9 milyar lira vergi hesaplandığı açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, benzer çalışmalara devam edecek ve kira gelirini gerçek değer üzerinden beyan etmeyenler için inceleme süreci başlatacak.

SMS İLE HATIRLATMALAR YAPILIYOR

Başkanlık, 1,5 milyon mükellefe gelir vergisine tabi kazançları nedeniyle beyanname vermeleri gerektiğine dair bilgilendirme SMS’leri gönderdi. Bu kapsamda, istisna sınırını aşan kira gelirleri elde edenlere, tek işverenden 3 milyon liranın üzerinde gelir kazananlara ve menkul sermaye iradı elde eden mükelleflere bildirim yapıldı. Ayrıca, 2,9 milyon mevcut gelir vergisi mükellefine de SMS ile beyan dönemi hatırlatıldı.