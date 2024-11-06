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Spor

Malmö’nün Eski Yıldızından Beşiktaş’a Övgüler

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BEŞİKTAŞ’TAN GALİBİYET HEDEFİ

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, 4. hafta karşılaşmasında bugün evinde Malmö ile karşı karşıya gelecek. 3. hafta maçında Fransa’nın güçlü takımlarından O.Lyon’u deplasmanda yenerek sezonun ilk galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, bu başarılı gidişatı sürdürmeye çalışıyor. İtalyan futbolcu Ciro Immobile, sakatlığı sebebiyle bu maçta yer almayacak. Kara Kartal, hücum hattındaki formda ve dinamik oyuncularıyla sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.

ANDERS ANDERSSON’DAN DEĞERLENDİRME

İsveç futbolunun ve Malmö’nün eski yıldızlarından Anders Andersson, bu kritik maç öncesi iki takımın durumunu değerlendirdi. Andersson, “Malmö’deki takım ruhu mükemmel durumda” diyerek, mücadeledeki şansları hakkında düşüncelerini paylaştı. Zorlu 90 dakika için her iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

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