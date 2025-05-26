Malta Başbakanı Abela, Filistin’i tanıyacak

MALTA’NIN FİLİSTİN’İ TANIMA KARARI

Malta Başbakanı Robert Abela, önümüzdeki ay Filistin’i resmi olarak devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. Malta basınındaki haberlere göre, Başbakan Abela, liderliğini yaptığı İşçi Partisinin etkinliğinde yaptıkları konuşmada, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği son saldırılara da değindi. Abela, “Gazze’deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Her geçen gün daha da kötüleşen bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız” dedi. Başbakan, Malta’nın Filistin’i bir devlet olarak tanıyacağı zamanın yakın olduğunu ve bunun haziran ayı içinde gerçekleşeceğini bildirdi. 45 yıllık süre zarfında devam eden tartışmaların ardından Filistin devletini resmen tanıyan hükümetin kendileri olacağını belirtti. Abela, bölgedeki kötüleşen durumu göz önünde bulundurarak “tanıma kararı”nın ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

TRAJEDİYE TEPKİ VE SESSİZ KALAMAYIZ

Abela, ayrıca Han Yunus’taki hastanede çalışırken evine gerçekleştirilen bir saldırıda 10 çocuğundan 9’unu kaybeden ve eşi ağır yaralanan çocuk doktoru Ala en-Neccar’a ve ailesine Malta olarak sığınma hakkı vereceklerini söyledi. Başbakan, “Çalıştığı sırada bir saniye içinde 9 çocuğunu kaybetti. Malta, bu trajedi karşısında başını başka tarafa çevirebilir mi ve hiçbir şey olmuyormuş gibi yapabilir mi? Doktor en-Neccar, Malta sizi karşılamaya, size ve ailenize barınma sağlamaya, kendi vatandaşı gibi görmeye hazır” ifadelerini kullandı.

TARİHİ SORUMLULUK

Yaşanan olayların “kabul edilemez” olduğunu belirten Abela, “Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez, bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir. Uluslararası toplumun önemli bir kesimi bu duruma sessiz kalırsa tarih bizi asla affetmeyecektir” sözlerini dile getirdi. 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 1580 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildiriliyor. Son olarak, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’nde çalışan Filistinli kadın doktor Ala en-Neccar, İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9’unu kaybetti.