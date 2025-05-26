Malta, Filistin’i Resmen Tanıyacak

MALTA BAŞBAKANI’NDAN FİLİSTİN TANIMASI AÇIKLAMASI

Malta’nın Başbakanı Robert Abela, önümüzdeki ay Filistin’i resmen devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı. Malta basınında yer alan haberlere göre, Abela, lideri olduğu İşçi Partisi’nin düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı. İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği son saldırılara da değinen Abela, “Gazze’deki çatışmalarda 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Her geçen gün daha da kötüleşen bu insanlık dramına gözlerimizi kapatamayız” dedi. Başbakan, Malta’nın Filistin’i tanıma zamanının “yakın” olduğunu ve bunun haziran ayı içinde gerçekleşeceğini vurguladı.

AHLAKİ SORUMLULUK VE TANIMA KARARI

Abela, 45 yıldır devam eden tartışmaların ardından Filistin devletini resmen tanıyan hükümetin kendi hükümetleri olacağını belirtti. Kötüleşen bölgesel durumu göz önünde bulundurarak, “tanıma kararı”nın ahlaki bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Başbakan ayrıca, Han Yunus’taki hastanede insanları tedavi ederken evine düzenlenen bir saldırıda 10 çocuğundan 9’unu kaybeden çocuk doktoru Ala en-Neccar ve ailesine Malta olarak sığınma hakkı vermeye hazır olduklarını da aktardı.

TRAJEDİ VE ULUSLARARASI TOPLUMUN SUSKUNLUĞU

Abela, “Çalıştığı sırada bir saniye içinde 9 çocuğunu kaybetti. Malta, bu trajedi karşısında başını başka tarafa çevirebilir mi ve hiçbir şey olmuyormuş gibi yapabilir mi? Doktor en-Neccar, Malta sizi karşılamaya, size ve ailenize barınma sağlamaya, kendi vatandaşı gibi görmeye hazır” diye konuştu. Yaşananları “kabul edilemez” olarak nitelendiren Abela, “Bebekleri, çocukları öldürmek ve aileleri aç bırakmak kabul edilemez, bunlar vahşetin en çirkin biçimleridir. Uluslararası toplumun önemli bir kesimi bütün bunlar karşısında sessiz kalırsa tarih bizi asla affetmeyecek” diyerek endişelerini dile getirdi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 1580 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Son olarak 24 Mayıs’ta Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde büyük bir acı yaşandı ve Filistinli kadın doktor Ala en-Neccar, saldırıda 10 çocuğundan 9’unu kaybetti.