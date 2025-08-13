Gündem

Maltepe’de Havai Fişek Yangın Çıkardı

maltepe-de-havai-fisek-yangin-cikardi

YANGIN İSTANBUL’DA ÇIKTI

İstanbul’un Maltepe ilçesinde otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının bir kişinin havai fişek atmasından kaynaklandığı yönünde iddialar ortaya atılınca, polis ekipleri olay yeri inceleme yapmak için bölgeye sevk edildi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Elde edilen bilgilere göre, yangın Başıbüyük Mahallesi Dağlar Sokak’taki otluk alanda başladı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi ve kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkmasına neden olan havai fişek atıldığı iddialarının ardından polis, olay yerine inceleme başlattı. Havai fişek atan kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

ŞAHİTİN AÇIKLAMALARI

Bölgede yaşayan Ömer Aksu, “Yarım saat, bir saat önce kendisi geldi, havai fişeği gösterdi bize. Ben, ‘Yakma’ dedim. Burası Başıbüyük Ormanı, her türlü şey oluyor. Kendisi bizi dinlemedi. Kız arkadaşıyla beraber yukarı çıktı. Yakınca da uzaklaştı. Evleri dinlemedi kendisi. Şu an kendisi uzaklaştı gitti” şeklinde ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Tatil Sitesinde İki Genç Ölü Bulundu

Muğla'daki bir tatil sitesinde, silah sesleri sonrası yapılan incelemede 32 yaşındaki Berk K. ve 29 yaşındaki Ezgi E.'nin cesetlerine ulaşıldı.
Ekonomi

Müşterilerin Iban Numaraları Değişecek

Enpara Bank, Eylül ayından itibaren IBAN numaralarının değişeceğini ancak hesap numaralarının aynı kalacağını duyurdu. Mevcut hizmetlerin ve avantajların devam edeceğinin altını çizdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.