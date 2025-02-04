Manchester City’den Ara Transferde Büyük Harcama!

KÜRESEL FUTBOLDA TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI

2024-2025 sezonuna ait kış transfer dönemi Avrupa’nın beş büyük futbol liginde sona erdi. Bu ligler arasında İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 yer alıyor. Kış transfer dönemi boyunca bu liglerde yapılan işlemler dikkat çekti.

Transfer dönemlerinde yaptığı büyük harcamalar ile tanınan İngiliz kulüpleri, bu kış da bu geleneği sürdürdü. İngiliz ekipleri, yapmış oldukları transferlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.