“Manchester City’li Grealish’e Saldırı!”

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE ŞOK OLDUKÇA GÜNDEM OLAYI

İngiltere Premier Lig’de Pazar günü gerçekleşen Manchester United-Manchester City derbisinin ardından dikkat çekici bir olay meydana geldi. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, şehir derbisi sonrası City’nin oyuncusu Jack Grealish’e bir taraftarın saldırdığı bildiriliyor.

SALDIRI VE HUKUKİ SÜREÇ

ESPN’de yayımlanan habere göre, Jack Grealish maç sona erdikten sonra soyunma odasına ilerlerken, Old Trafford tüneline yakın bir noktada bir taraftar tarafından yüzüne tokat atıldı. Bu olay sonrasında saldırgan hakkında dava açıldığı açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşında bir genç olduğu, Greater Manchester Polisi (GMP) tarafından duyuruldu.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ MAHKEMEYE GİDECEK

GMP, saldırganın 14 Temmuz’da Manchester Sulh Ceza Mahkemesi’nde hazır bulunacağını açıkladı. Öte yandan, GMP açıklamasında “Bu suçlama, 6 Nisan 2025 Pazar günü Old Trafford Futbol Kulübü’nde meydana gelen bir olayla ilgilidir.” ifadesine yer verildi. Bu durum, futbol camiasında tepkileri beraberinde getiriyor.