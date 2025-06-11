Manchester City, Rayan Cherki’yi Aldı

TRANSFER AÇIKLAMASI

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Fransa’nın Olimpik Lyon ekibinden 21 yaşındaki Fransız oyuncu Rayan Cherki ile 2030 yılına dek sözleşme imzalandığını açıkladı. İngiliz medya organlarında yapılan haberlere göre, transfer işlemi 36 milyon euro bonservis bedeli ile tamamlandı.

PERFORMANS GÜNDEME GELİYOR

Forvet arkası ve kanat oyuncusu olarak görev alan Cherki, altyapısından yetiştiği Lyon kulübünde 2019 yılında A takıma adım attı. 16 yaşında kulüp tarihinin en genç golcüsü unvanını elde eden Cherki, Olimpik Lyon formasıyla 185 maçta 29 gol kaydetti.