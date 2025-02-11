Manchester City ve Real Madrid Karşılaşıyor

DEV MÜCADELEYE SAYILI GÜNLER KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. İki sezonun şampiyonu Manchester City ve Real Madrid, play-off aşamasının ilk maçında karşı karşıya gelecek. Bu dev maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin’in yardımcıları Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacakken, maçın dördüncü hakemliğini ise Mathieu Vernice üstlenecek.

MAÇIN DETAYLARI

Manchester City ile Real Madrid arasındaki heyecan dolu karşılaşma, Etihad Stadyumu’nda bu akşam saat 23.00’te başlayacak. Her iki takım da güçlü kadrolarıyla galibiyet için mücadele verecek. Beklentiler, izleyenlere büyük bir futbol şöleni sunacak yönünde. Maç sonucunda her iki taraf için de büyük öneme sahip olan bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek bir mücadele niteliğini taşıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Maçta her iki takımın muhtemel 11’leri ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Manchester City ve Real Madrid, sahaya en iyi kadrolarıyla çıkmak için hazırlık yapıyor. Karşılaşma, her açıdan heyecan verici bir mücadele olarak dikkat çekiyor.