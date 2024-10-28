“Manchester United’da Erik Ten Hag Dönemi Bitti”

TEKNİK DİREKTÖR ERIK TEN HAG’IN GÖREVİ SONLANDI

Manchester United, ligde ve Avrupa’daki kötü performansın sonucunda Teknik Direktör Erik ten Hag’a veda etti. Yapılan resmi açıklamada, Hollandalı çalıştırıcının görevine son verildiği belirtiliyor.

LİGDEKİ KÖTÜ GİDİŞAT

Premier Lig’de 14 maçta yalnızca 4 galibiyet alabilen Manchester United, bu nedenle sıralamada 14. sırada yer alıyor. Ayrıca, Avrupa Ligi’nde henüz galibiyet elde edemeyen Kırmızı Şeytanlar, 3 beraberlikle 3 puanla 21. sırada yer buluyor. Erik ten Hag, son maçı olan West Ham United karşılaşmasında 2-1 mağlup olarak takımdan ayrılıyor.

ERIK TEN HAG DÖNEMİDEKİ İSTATİSTİKLER

Erik ten Hag döneminde 128 resmi maça çıkan Manchester United, bu karşılaşmalarda 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı. Kulüp, “Erik ten Hag, Manchester United erkek birinci takım menajerliği görevinden ayrıldı. 2022 Nisan ayında göreve gelen Erik, 2023’te Carabao Kupası’nı ve 2024’te FA Kupası’nı kazanarak kulübü iki yerel kupaya taşıdı. Erik’e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve kendisine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz.” ifadelerine yer verdi. Geçici başantrenör olarak Ruud van Nistelrooy’un mevcut koçluk ekibi tarafından destekleneceği bildirildi.