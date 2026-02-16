Manchester United İlişkisiyle Epstein Belgelerinde Şok Ayrıntılar

ABD ADALET BAKANLIĞI’NDAN ŞAŞIRTAN BELGELER

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuna sunduğu Jeffrey Epstein dosyalarındaki dikkat çekici bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu belgelerde, Epstein’in ileride Premier Lig futbolcusuyla evlenecek olan model Misse Beqiri ile kurduğu ilişkilerle ilgili önemli veriler yer alıyor. Yayınlanan yeni belgeler, Epstein’ın pedofili olduğuna dair geniş bir ağ oluşturduğunu ortaya koyuyor. Dosyalarda, Manchester United’ın eski kalecisi Anders Lindegaard’ın eski eşi Misse Beqiri’ye sunulan şatafatlı teklifler ve korkutucu detaylar bulunuyor.

100 BİN STERLİNLİK MERCEDES VE PARİS DAVETİ

Sızan dosyalara göre, Jeffrey Epstein’ın hedeflerinden biri o dönemde modellik yapan Misse Beqiri’ydi. Epstein, Beqiri’yi etkilemek adına ona 100 bin sterlin değerinde bir Mercedes almayı önerdiği ve özel jetiyle Paris’te gerçekleşecek bir moda şovuna götürmek için baskı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

“OKUL SINIFINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU”

İkili arasındaki ilk görüşme 2011 yılında Epstein’ın Manhattan’daki 37 milyon sterlinlik büyük malikanesinde yapıldı. Şu anda 39 yaşında olan Beqiri, yedi katlı malikanede bulunan okul sıraları ve sandalyeleriyle dolu sınıfı görünce şok yaşadı. Kariyerinde yükselmek isteyen genç modelin, Epstein’ın suç geçmişinden habersiz olduğu belirtiliyor ve bu görüşmeyi “iş fırsatı” olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

“SUÇ KAYDINDAN HABERİ YOKTU” İDDİASI

Görüşmenin yapıldığı tarihin, Epstein’ın 2008 yılında çocuk fuhşuna teşvik suçundan aldığı hapis cezasının üzerinden yalnızca birkaç ay geçtiği dikkat çekiyor. Beqiri’ye yakın bir kaynak, “O sırada Epstein’ın mahkumiyetinden veya karanlık geçmişinden kesinlikle haberi yoktu.” açıklamasında bulundu.

PREMİER LİG ŞAMPİYONU FUTBOLCU İLE EVLENDİ

Arnavut kökenli İsveçli model Misse Beqiri, bu olayların ardından Manchester United’ın Danimarkalı kalecisi Anders Lindegaard ile evlilik yoluna gitmişti. Lindegaard, 2010-2015 yılları arasında United kalesini korumuş ve iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Çift, iki yıllık evliliğin ardından 2016 yılında boşanma kararı almıştı.

BELGELER ABD ADALET BAKANLIĞI’NDAN

Dünya gündemine sarsıcı bir şekilde düşen bu ayrıntılar, ABD Adalet Bakanlığı’nın sürdürdüğü soruşturma çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılan resmi belgelerle destekleniyor. Bu belgeler, Epstein’ın yalnızca siyaset ve iş dünyasıyla sınırlı kalmadığını, eğlence ve spor dünyasındaki pek çok ismi de hedef aldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.