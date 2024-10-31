Manchester United, Leicester City’yi Geçti!

RUUD VAN NISTELROOY’UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK MACERASI

Ruud van Nistelrooy’un geçici teknik direktör olarak görev aldığı maçta Manchester United, İngiltere Lig Kupası çerçevesinde Leicester City’yi ağırladı. Old Trafford’da gerçekleşen karşılaşma sonucunda Manchester United, Leicester City’yi 5-2’lik skorla yenerek bir üst tura yükseldi.

TURU GETİREN GOLLER

Kırmızı Şeytanlar’ın tur taşıyan golleri, 15. ve 39. dakikalarda Casemiro, 28. dakikada Alejandro Garnacho ve 36 ile 59. dakikada Bruno Fernandes’ten geldi. Leicester City’nin iki golü ise 33. dakikada Bilal El Khannous ve 45+3. dakikada Conor Coady tarafından kaydedildi.