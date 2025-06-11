Manisa Belediye Başkanı Zeyrek vefat etti

ANİ VEFAT, AİLESİ VE YAKINLARINI YASA BOĞDU

Evinin havuzunda elektrik arızasına müdahale ederken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaşamını yitirdi. Ani ölümü, ailesi ve yakınları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Zeyrek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olayın yaşandığı havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumu hakkında bilgi vermeyen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S., gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, mahkemeye çıkarıldıktan sonra serbest bırakıldı.