Manisa’da 24 Şahıs Gözaltına Alındı

MANİSA’DA GÖZALTILAR

Manisa’da gerçekleştirilen uygulama sürecinde, ifadeye yönelik aranan 8 kişi ile 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 kişi ve 5-10 yıl hapis cezası bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Toplamda, 24 şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

YAKALANANLARDAN 16’SINA TUTUKLAMA

Yakalanan şahıslardan 16’sı, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada halkın huzuru ve güvenliği için suçla mücadele çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam edeceğini ifade etti.